ExpoVerde está oficialmente aberta com visitação durante todo o dia, e a noite terá rodeio e show com Fiduma & Jeca

Na manhã desta quinta-feira (4), ocorreu a solenidade oficial de abertura dos portões a ExpoVerde 2025 (33ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina). Iniciado nesta quinta-feira (4) e segue até domingo (7), o evento tem entrada franca e acontece no Recinto Poliesportivo.

Desta forma o evento está aberto para todos visitarem as áreas de exposição verde, de animais, empresas, escolas e instituições. Também teve início, no recinto, um encontro voltado a produtores rurais, com realização do Sebrae-SP e Prefeitura de Adamantina.

O recinto fica aberto até às 17h, depois reabre todas as áreas às 19h. Já nesta primeira noite a programação na arena tem as rodadas iniciais das provas dos Três Tambores com escolinhas existentes na cidade, abertura oficial na arena, início das montarias pelo Circuito ACR e depois show com Fiduma & Jeca.

Na sexta-feira (5), a programação da ExpoVerde continua com a exposição de flores, plantas e animais a partir das 9h, com fechamento do recinto às 17h e reabertura às 19h. Esse esquema de horários será mantido até sábado.

Na noite de sexta-feira prova dos três tambores e rodeio, seguido de show com a dupla Marcos & Belutti.

No sábado (6), também a partir das 19h, provas dos Três Tambores e rodeio, e depois show com Felipe Araújo. Também no sábado, o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina arrecadará alimentos não perecíveis. A doação neste dia não será obrigatória, porém aqueles que entregarem a doação estarão concorrendo a dois convites para entrar no camarim de Felipe Araújo ou do Traia Veia, shows de sábado e domingo.

No domingo (7), haverá almoço no recinto em serviço disponibilizado pelas entidades assistenciais da cidade participantes. À noite, a partir das 18h30, provas do Três Tambores e na sequencia as semifinais e finais das montarias em touro pelo rodeio ACR, seguida da premiação dos campeões. Encerrando o evento, show musical com Traia Véia.

ESTRUTURA INÉDITA E GRANDIOSA

Para esta edição a organização está à cargo da Lovi do Brasil, com atuação no segmento de eventos, vencedora do credenciamento realizado por meio de licitação pela administração municipal.

A Lovi do Brasil destacou os principais aspectos da estrutura que traz à cidade, para a ExpoVerde 2025:

ARENA DO RODEIO: projetada para oferecer conforto e visibilidade, com arquibancadas ampliadas, iluminação de última geração e sonorização impecável.

CAMAROTE LOUNGE PREMIUM: um espaço sofisticado, com piso de madeira suspenso, sofás, puffs, poltronas e toda a ambientação necessária para criar uma atmosfera aconchegante e exclusiva. O lounge contará com um bar privativo para atender os camarotes, além de serviço de garçons dedicados.

BANHEIROS PREMIUM: localizados exclusivamente no Lounge e na Boate, serão climatizados, decorados e com acabamento de alto padrão, trazendo um nível de conforto jamais oferecido em eventos da região.

BALADA OFICIAL DA EXPO: sob o comando dos renomados Gêmeos Pub, referência em excelência em festas, a boate terá piso de madeira, cenografia diferenciada e sonorização de ponta, garantindo noites memoráveis.

BACKDROP DE LED EXCLUSIVO NO LOUNGE: espaço instagramável para fotos, que vai se transformar em um dos pontos mais disputados da festa.

PAINÉIS DE LED: serão quase 200 metros de telões espalhados pelo recinto, criando uma imersão tecnológica inédita. Na arena, o público terá dois telões gigantes – um de cada lado – e um painel central na “testeira”, garantindo impacto visual de nível internacional.

PARQUE DE DIVERSÕES: diversão garantida para toda a família, com brinquedos e atrações que completam o lazer da ExpoVerde.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO: ampla e diversificada, reunindo desde comidas típicas até opções gourmet, atendendo a todos os gostos em um só espaço.

Com informações do sigamais

.