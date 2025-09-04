Moto furtada em Adamantina é recuperada em Valparaíso; autor foi detido

Uma motocicleta furtada recentemente nas proximidades da FAI – Faculdades Adamantinenses Integradas foi recuperada na noite de quarta-feira (3) em Valparaíso, após ação conjunta das equipes da Polícia Militar.

Segundo informou a Polícia Militar, a corporação recebeu dados de que o veículo estaria em Valparaíso e que o autor do furto seria morador daquela cidade. O próprio proprietário da moto auxiliou no trabalho policial ao repassar dados que contribuíram para a localização.

Com base nas informações, a Polícia Militar acionou as equipes de Valparaíso, que realizaram diligências e conseguiram abordar o veículo. Em seguida, foi confirmada a identificação da motocicleta como sendo a que havia sido subtraída em Adamantina.

O autor do crime e o veículo foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais.

Por: Redação

