ExpoVerde 2025 chega ao fim marcada por ótima estrutura, inovações e um grandioso publico

De 4 a 7 de setembro foi realizada a 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva. A programação com entrada franca teve uma média de 15 mil pessoas por dia durante os quatro dias de evento.

A exposição na área de flores e plantas e comercial contou com a participação de 54 empresas, 12 mulheres empreendedoras, 15 expositores de animais e 7 representando a associação de produtores.

Além disso, a ExpoVerde ainda contou com a visitação das escolas de Adamantina e região desde o dia em que os portões foram abertos.

A programação ainda contou com a realização de uma etapa da ACR Rodeio. O título foi conquistado por Keny Roger de Oliveira que obteve 403,75 pontos e foi seguido por Gustavo Polli, Douglas Xavier, Lucas Paiva, Fabrício Gomes, Rodrigo Barbieri, Fabrício Rosa Alves e Adriel Lima.

No encerramento da festa, os servidores da Prefeitura de Adamantina foram homenageados.

Reinaldo Tiveron Filho, presidente da comissão organizadora, lembrou do desafio que foi em pouco tempo fazer a festa.

“Apesar disso, tínhamos convicção de tudo seria feito da melhor maneira, com respeito ao dinheiro público e com muita dedicação. Muito obrigado a todos vocês que se empenharam para isso”, disse.

Juninho Gutierrez da Lovi Empreendimentos se colocou à disposição para fazer a edição de 2026. “Se vencermos a licitação, estaremos aqui ano que vem para fazer uma grande festa como foi este ano”.

Por sua vez, o prefeito José Carlos Tiveron também agradeceu a todos os envolvidos na realização, incluindo os patrocinadores. “Isso tudo aqui é fruto de muito trabalho e o trabalho gera resultados e o resultado é essa grande festa que entregamos para a população”, finalizou. Para encerrar a 33ª edição, quem subiu ao palco foi Trava Véia.

A ExpoVerde 2025 teve início na última quinta-feira (4), e contou com shows de Fiduma & Jeca; Marcos & Belutti e Felipe Araújo. Durante a festa, foi realizada ainda prova dos três tambores e o encontro de produtores rurais com o tema “Nós Somos o Campo”.

Jornalista Natacha Dominato

.