Câmara aprova projeto de lei para conceder antigo IBC para empresas

A Câmara Municipal de Adamantina aprovou na última sessão ordinária, o Projeto de Lei nº 40/2025, de autoria da Prefeitura que autoriza a abertura de processo licitatório para conceder, pelo regime de direito real de uso, parte do imóvel público onde funcionava o antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC).

O Projeto de Lei encaminhado pela Prefeitura de Adamantina recebeu a aprovação de todos os vereadores.

De acordo com a Prefeitura, o objetivo do Projeto de Lei é atrair empresas dos ramos industrial e comercial, fomentando a geração de empregos e a valorização urbana da região onde está a estrutura. O PL vai ser votado na Câmara Municipal em sessão em discussão única.

O terreno, localizado na avenida Rio Branco, 2.350, possui 30,3 mil metros quadrados e foi recentemente revertido pela União ao município. O foco principal da concessão será o armazém do complexo, que deverá ser totalmente revitalizado pela empresa vencedora da licitação.

Segundo a proposta, a concessionária terá de arcar com todas as melhorias estruturais, como adequações elétricas, hidráulicas, de acessibilidade e segurança, além de cercamento e iluminação. O contrato também exigirá um cronograma físico-financeiro, metas de geração de empregos e a definição do tipo de atividade a ser implantada.

O prazo da concessão será de até 15 anos, prorrogável por igual período, e todas as obrigações constarão no edital da licitação, incluindo cláusula de reversão do imóvel ao patrimônio público em caso de descumprimento.

Para o prefeito José Tiveron, a iniciativa busca dar destino produtivo a um bem público ocioso, estimulando o desenvolvimento econômico local. “É uma oportunidade para atrair investimentos e criar novos postos de trabalho em Adamantina”, afirmou na mensagem enviada ao Legislativo.

Por Folha Regional Adamantina

