EXPOVERDE atende reivindicação da Câmara e valoriza artistas locais com palco exclusivo que teve apresentações todos os dias

De 4 a 7 de setembro foi realizada a 33ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva. A programação com entrada franca teve uma média de 15 mil pessoas por dia durante os quatro dias de evento.

Contando este com diversas inovações, a ExpoVerde 2025 teve início na última quinta-feira (4), e contou com shows de Fiduma & Jeca; Marcos & Belutti e Felipe Araújo. Durante a festa, foi realizada exposições diversas, rodeio, ainda a prova dos três tambores e o encontro de produtores rurais com o tema “Nós Somos o Campo”

Uma das grandes novidades este ano foi a implantação do palco 2 instalado na praça de alimentação com apresentações exclusivas de músicos de Adamantina.

O palco 2 teve apresentações todos os dias, sendo que no sábado e no domingo as apresentações artísticas locais se estenderam durante todo o dia, com diversos artistas adamantinenses tendo oportunidade e mostrando o seu talento.

A sugestão para a instalação do palco 2 para apresentação dos artistas locais, foi uma sugestão apresentada na Câmara Municipal de Adamantina, tendo como autora a vereadora Mary Alves e subscrita pelos vereadores Gabi Calil, Martinha e Cid Santos.

Através das redes sociais, a vereadora Mary Alves falou da sua sugestão que foi atendida pela Comissão Organizadora e destacou o sucesso da iniciativa que valorizou o artista de Adamantina, contando com grande número de apresentações.

A iniciativa também foi elogiada pelo público que prestigiaram as apresentações durante os quatro dias da ExpoVerde em Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

