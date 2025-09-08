Desfile cívico-militar tem sobrevoo do helicóptero Águia e reúne mais de dois mil participantes de mais de 50 instituições

Neste domingo, dia 7 de setembro, data em que foi comemorado os 203 anos da Independência do Brasil, foi realizado em Adamantina um desfile cívico-militar. O evento teve a cobertura do site AdamantinaNET e transmissão ao vivo da TV Folha Regional.

A parada reuniu mais de 2000 mil participantes do Tiro de Guerra; BAMAD; Fanfarra da Escola Estadual Hellen Keller; APAE; Lar dos Velhos; Centro de Convivência do Idoso; Vila Ana Residencial Geriátrico; Fundo Social de Solidariedade; ACREA; Secretaria de Assistência Social; CRAS; Conselho Municipal da Pessoa Idosa; Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Grupo de Apoio e Acolhimento à Família e Pessoa com Deficiência; Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação; Projeto Capoeira nas Raízes: Movimento e Cultura para Crianças e Adolescentes; Secretaria de Educação; Escola Estadual Professora Fleurides Menechino; Escola Estadual Durvalino Grion; Escola Estadual Hellen Keller; Instituição Capaz; COOPERADAM; Interact; Rotaract; Rotary; Demolay; Desbravadores; Bom de Nota, Bom de Dança; Doughter of Iris e amigos; Tiro de Guerra; Polícia Civil; Policia Penal; Policia Militar Rodoviária; Polícia Ambiental; Defesa Civil; Secretaria de Saúde com a UTI Móvel; Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

A surpresa para a edição realizada neste ano foi o sobrevoo do helicóptero Águia da Polícia Militar enquanto os participantes desfilavam pela avenida Rio Branco. O desfile teve início às 9h com a incorporação da bandeira pelo Tiro de Guerra 02-080 e a Banda Marcial de Adamantina (BAMAD) que tocou o Hino Nacional e o de Adamantina.

A novidade deste ano foi a dispersão que contou de brinquedos infláveis, distribuição de pipoca e algodão doce, apresentações e as viaturas que ficaram estacionadas próximas à área de dispersão para fotos dos participantes.

A comissão organizadora do desfile cívico-militar foi formada por representantes do Corpo de Bombeiros, Secretarias de Gabinete, de Cultura e Turismo, de Educação, de Planejamento, de Obras e Serviços, Polícia Civil, Polícia Militar e Tiro de Guerra.

Por Natacha Dominato

