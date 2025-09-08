Acidente entre carro e ônibus de passageiros deixa mortos e feridos na Raposo Tavares

Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas em um acidente entre um carro e um ônibus com mais de 50 passageiros, em Itapetininga (SP), na Rodovia Raposo Tavares, neste domingo (7).
Segundo a Polícia Rodoviária, a batida frontal ocorreu no quilômetro 181 da rodovia, após o motorista do carro perder o controle e invadir a pista contrária.
José Lopes de Sousa e Ednaldo Pascoal de Oliveira estavam nos bancos da frente do carro, que tinha placas de Angatuba (SP), segundo o boletim de ocorrência. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram.
Duas pessoas que estavam no banco traseiro do carro e o motorista do ônibus ficaram gravemente feridos. O condutor do coletivo ficou preso às ferragens e foi levado ao Hospital Doutor Léo Orsi Bernardes, junto com os demais feridos.
Segundo a empresa Pantur Turismo, todos seguem internados, mas em estado estável. O ônibus levava 50 passageiros, e nenhum deles se feriu. Todos foram transportados com segurança em outro veículo até Sorocaba, segundo a empresa responsável.
A empresa informou que está tomando as medidas cabíveis e prestando suporte aos envolvidos. O ônibus, que saiu de Itambaracá (PR) com destino a Sorocaba (SP), já foi retirado do local.
A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a perícia foi acionada. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo.
Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas do carro estavam em um bar na Avenida 5 de Novembro, em Itapetininga, antes do acidente. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os passageiros eram integrantes de um time de futebol que havia disputado um torneio.
