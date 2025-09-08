Batida entre caminhões espalha galões de água e deixa feridos na SP-127

Uma batida entre dois caminhões deixou feridos na Rodovia Cornélio Pires (SP-127), na altura do quilômetro 84, em Tietê (SP), na segunda-feira (8). Um deles carregava galões de água e a carga ficou espalhada pela pista.
Segundo a concessionária responsável pela rodovia, a batida deixou três feridos: um leve, um moderado e um em estado grave, preso nas ferragens do caminhão. Não foi registrado congestionamento no local. A faixa 1 ficou interditada e o tráfego segue pela faixa 2.
O caminhão que bateu na traseira do que transportava os galões ficou com a frente bastante danificada pela batida. Em vídeo gravado pouco depois da colisão, uma das vítimas aparece sentada nas margens da rodovia e outras pessoas também aparecem ajudando.
As equipes do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária também foram acionadas para atender a ocorrência.
Por g1 Itapetininga e região – Foto: Leonardo Vieira/TV TEM