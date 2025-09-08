Motociclista e garupa morrem ao serem atingidos por carro na SP-333 em Assis

Duas pessoas morreram em um grave acidente na Rodovia Miguel Jubran (SP-333), na noite deste domingo (7), em Assis (SP).
Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente foi registrado no km 414 na via, quando um carro que seguia no sentido oeste da rodovia bateu na traseira de uma motocicleta.
As duas pessoas que estavam na moto tiveram o óbito constatado no no local. O motorista do carro não sofreu ferimentos e as causas do acidente serão investigadas.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/divulgação