Homem socorrido em estado grave após colisão traseira morre no PS

O passageiro de uma caminhonete Ram 2500 socorrido em estado grave, na manhã deste sábado (6), após colisão traseira com uma carreta de transporte de madeira ocorrida na altura do quilômetro 434 mais 200 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lins (102 quilômetros de Bauru), não resistiu e morreu no Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa da cidade.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base no registro policial, a caminhonete trafegava pela rodovia no sentido Capital-Interior quando, durante tentativa de ultrapassagem, por volta das 10h30, por razões a serem esclarecidas, atingiu a traseira da carreta, um Volvo FH 540.

Na sequência, a caminhonete chocou-se contra a defensa metálica do canteiro central. A condutora e dois passageiros que estavam no banco traseiro sofreram lesões leves. Já o passageiro do banco dianteiro, de 28 anos, ficou gravemente ferido e foi levado ao PS da Santa Casa de Lins.

Porém, ele não resistiu e teve o óbito constatado no hospital. As identidades das vítimas não foram divulgadas pela polícia. Equipe da Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.