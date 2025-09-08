Incêndio atinge madeira em terreno próximo a madeireira em Adamantina

Um incêndio registrado na tarde desta segunda-feira (8) atingiu um depósito de madeira em um terreno localizado às margens da rodovia José Bocardi, nas proximidades do aeroporto de Adamantina.

As chamas começaram pouco depois do meio-dia e rapidamente se espalharam, favorecidas pela baixa umidade do ar e pela presença de ventos. Uma densa cortina de fumaça chegou a atravessar a pista da rodovia, prejudicando a visibilidade de motoristas que passavam pelo trecho.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Secretaria de Obras foram mobilizadas para conter o fogo.

Além das viaturas de combate, uma pá-carregadeira foi utilizada para auxiliar no manejo do material em chamas.

O incêndio ocorre na área situada entre uma madeireira e uma marmoraria. Até o início da tarde, os trabalhos de contenção seguiam intensos.




