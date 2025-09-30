Duas mulheres morrem e criança fica gravemente ferida após ambulância bater de frente com caminhão em rodovia do PR

Duas mulheres morreram e um menino de 4 anos teve ferimentos gravíssimos após uma ambulância e um caminhão baterem de frente na PR-082 em Quinta do Sol, no centro-oeste do Paraná. O acidente aconteceu na tarde de segunda-feira (29).
As vítimas estavam na ambulância que pertence ao município de Quinta do Sol, e estavam indo em direção a Engenheiro Beltrão, onde a criança seria internada devido a uma pneumonia.
Segundo a secretaria da saúde da cidade, as mulheres foram identificadas como Adriana da Costa Lemes, de 35 anos, que trabalhava como técnica de enfermagem, e Ana Cláudia da Silva, de 43, tia da criança.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ao atingir o quilômetro 406, o motorista do caminhão perdeu o controle e invadiu a pista contrária, atingindo a ambulância.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender as vítimas. A criança foi socorrida com ferimentos gravíssimos e foi levada pelo helicóptero da equipe até a Santa Casa de Maringá.
As mulheres tiveram a morte constatada no local. O motorista da ambulância, de 61 anos, foi socorrido para um hospital de Campo Mourão, teve escoriações nas pernas e já recebeu alta.
Conforme a PRE, o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro, mas foi constatado que ele não havia ingerido bebida alcóolica. Ele não se feriu.
As causas do acidente serão investigadas. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Polícia Científica de Campo Mourão.
A prefeitura de Quinta do Sol decretou luto de três dias na cidade.
Por g1 PR e RPC Maringá – Foto: João Silvestrin