Caminhoneiro morre carbonizado após acidente entre carretas na BR-163

Um grave acidente entre duas carretas deixou um motorista morto na tarde desta segunda-feira (29), na BR-163, em Campo Grande, saída para Três Lagoas. Após a colisão frontal, uma das carretas pegou fogo. A vítima ficou presa nas ferragens e morreu carbonizada.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal continuam no local. O outro condutor, de 45 anos, foi atendido pela concessionária responsável pela rodovia, Motiva Pantanal, e levado para o Hospital Santa Casa da capital.
Segundo a PRF, a BR-163 foi totalmente interditada por causa do acidente e da carga de fertilizante e adubo, que ficaram espalhados pista. O tráfego está sendo desviado por vias urbanas de Campo Grande. Uma das rotas alternativas é a Avenida Ministro João Arinos.
Em nota, a concessionária afirmou que as equipes da da Motiva Pantanal, da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão no local realizando os atendimentos necessários e trabalhando para garantir a segurança viária.
Conforme a PRF, o local permaneceu totalmente interditado até às 15h e agora passa por uma operação de retirada dos veículos da pista.
Por Débora Ricalde, Rafaela Moreira, g1 MS e TV Morena – Foto: Chico Gomes/TV Morena