Acidente entre caminhão e carreta interdita Rodovia dos Bandeirantes

Um acidente entre um caminhão e uma carreta interditou a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) e causou um longo congestionamento na manhã desta terça-feira (30) em Jundiaí (SP).
Segundo a concessionária que administra o trecho, o caminhão bateu na traseira da carreta. Após o impacto, um dos veículos pegou fogo.
Os dois motoristas foram atendidos por equipes do resgate e do Corpo de Bombeiros. Um teve ferimentos leves e o outro não se feriu.
O trânsito foi interditado e o fluxo de veículos foi desviado para a Rodovia Anhanguera (SP-330). Há registro de lentidão.
Por g1 Sorocaba e Jundiaí – Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros