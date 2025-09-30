Três pessoas morrem após colisão entre carros e caminhão na SPA-115 / 255 no interior de SP

Três pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois veículos e um caminhão na vicinal José Letizio (SPA 115/255), que liga Trabiju a Boa Esperança do Sul (SP), na noite de sábado (27).
As vítimas foram identificadas como Luiz Roberto Rodrigues, de 52 anos, Maria Viana da Silva, 57 anos, e Maurício Alexandre Munaretti, 56 anos, diretor de Agricultura e Meio Ambiente de Boa Esperança do Sul.
Segundo informações da Artesp, o veículo VW Gol com dois ocupantes seguia pela via quando colidiu frontalmente contra um VW Parati que trafegava no sentido contrário.
A suspeita é que o Gol tenha invadido a pista na contramão e se chocado. Após a colisão, um caminhão não conseguiu desviar e frear a tempo e atingiu o Gol.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas os ocupantes do Gol e o motorista da Parati morreram no local.
O caminhoneiro e um passageiro não ficaram feridos. O acidente será investigado pelas autoridades.