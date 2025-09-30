Homem e mulher morrem em batida frontal entre carros

Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro, que seguia no sentido Adolfo (SP), invadiu a pista contrária e bateu contra o outro veículo. Pela imagem, é possível ver que o acidente ocorreu em um local onde a mudança de faixa é proibida. O motorista morreu no local. As causas da batida são desconhecidas.