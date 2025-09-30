Homem e mulher morrem em batida frontal entre carros

Um homem e uma mulher morreram em uma batida frontal entre dois carros na Rodovia Maurício Goulart (SP-355) na tarde de domingo (28) em Mendonça (SP).
Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do carro, que seguia no sentido Adolfo (SP), invadiu a pista contrária e bateu contra o outro veículo. Pela imagem, é possível ver que o acidente ocorreu em um local onde a mudança de faixa é proibida. O motorista morreu no local. As causas da batida são desconhecidas.
No veículo atingido estavam o motorista e duas passageiras. A passageira do banco traseiro morreu no local. Já a mulher que estava no banco da frente e o motorista tiveram ferimentos leves.
A identidade das vítimas é desconhecida. O enterro delas está programado para às 12h nesta segunda-feira (29).
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Arquivo pessoal