Caminhonete pega fogo com materiais de construção às margens de rodovia e incêndio atinge canavial

Uma caminhonete carregada com materiais de construção pegou fogo às margens da rodovia vicinal Rosa Panerari Lolli, em Bilac (SP), na tarde desta segunda-feira (29), e as chamas atingiram um canavial nas proximidades.
Conforme apurado pela TV TEM, brigadistas das prefeituras de Bilac e Gabriel Monteiro (SP) atuaram para combater o incêndio. Não houve registro de feridos.
Uma extensa área de cana-de-açúcar foi consumida, e a fumaça pôde ser vista de longe pelos motoristas que passavam pelo local.
O veículo ficou completamente destruído. A suspeita é de que o fogo tenha começado no compartimento de carga da caminhonete. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: TV TEM / Felipe Nunes