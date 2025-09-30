Close Menu
Geral

Caminhonete pega fogo com materiais de construção às margens de rodovia e incêndio atinge canavial

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Uma caminhonete carregada com materiais de construção pegou fogo às margens da rodovia vicinal Rosa Panerari Lolli, em Bilac (SP), na tarde desta segunda-feira (29), e as chamas atingiram um canavial nas proximidades.

Conforme apurado pela TV TEM, brigadistas das prefeituras de Bilac e Gabriel Monteiro (SP) atuaram para combater o incêndio. Não houve registro de feridos.

Uma extensa área de cana-de-açúcar foi consumida, e a fumaça pôde ser vista de longe pelos motoristas que passavam pelo local.

O veículo ficou completamente destruído. A suspeita é de que o fogo tenha começado no compartimento de carga da caminhonete. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: TV TEM / Felipe Nunes

Share.