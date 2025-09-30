Cíntia Férsi se apresenta no Alto das Palmeiras, no próximo sábado, em Adamantina

O público de Adamantina terá a oportunidade de prestigiar de perto o talento de Cíntia Férsi no próximo dia 4 de outubro, às 19h30, no espaço de eventos Alto das Palmeiras. A cantora, natural de Osvaldo Cruz, retorna à cidade que já marcou sua carreira com a gravação do DVD comemorativo de seus 40 anos, em 2024, agora para um espetáculo intimista preparado especialmente para os fãs da região.

Dona de uma voz marcante e de uma versatilidade que transita do acústico ao rock, do pop aos clássicos flashbacks, Cíntia promete uma apresentação nostálgica e emocionante. Sua trajetória soma mais de 4,1 milhões de visualizações no YouTube e uma agenda de shows que já percorreu diversas cidades do país, mas em Adamantina ela mantém uma conexão especial.

O evento terá abertura da banda Tocaya e contará com estrutura diferenciada para aproximar artista e público. A noite será complementada por um cardápio variado de gastronomia, com opções como hambúrguer artesanal, linguicinha à la pizza, batata rústica defumada, ancho na parrilla e tulipinha de frango ao molho agridoce picante. O menu de bebidas inclui cervejas, drinks, whisky, vodka e refrigerantes.



Os ingressos estão disponíveis em diferentes modalidades de acomodação:

Premium – mesas para 8 pessoas em frente ao palco;

Ouro – mesas centrais para 8 pessoas;

Prata – bistrôs para 4 pessoas;

Bronze – bistrôs para até 6 pessoas em pé.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (18) 99634-5615 ou (18) 99778-6754.



