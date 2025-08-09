Vinícius Santos Costa é vice-campeão do Troféu Brasil e leva nome de Adamantina ao pódio da principal competição do país

O atleta Vinícius Santos Costa, de 24 anos, conquistou a medalha de prata nos 400 metros com barreiras na edição de 2025 do Troféu Brasil de Atletismo, encerrada no domingo (3), em São Paulo. Representando a equipe Instituto Athlon, de São José dos Campos, ele atingiu sua melhor marca pessoal: 51 segundos e 26 centésimos.

Natural de Mirandópolis, mas criado em Adamantina, Vinícius iniciou no atletismo aos oito anos de idade, após participar de uma competição escolar no campo da Acrea (Associação Cultural Recreativa de Adamantina). Na ocasião, conquistou três medalhas de bronze e passou a treinar com o professor Domingos Carmo Rocetão. Permaneceu na cidade até 2019, quando se mudou para Marília em busca de melhores condições de treino e estrutura.

“Na época, não gostei muito da ideia de sair de Adamantina, por conta da família e dos amigos, mas percebi que, se quisesse seguir no atletismo, precisava buscar outro caminho. Hoje vejo que foi a melhor decisão”, conta.



Mesmo treinando atualmente em uma pista de carvão, Vinícius afirma estar em sua melhor fase física e técnica. “Aqui em Marília, a estrutura não é das melhores, mas faço o melhor com o que tenho. A medalha no Troféu Brasil mostra que é possível chegar longe, mesmo sem as melhores condições”, afirma. “Foi um campeonato muito especial. Sempre quis estar entre os três melhores do Brasil, e agora consegui. Isso abre portas para patrocínios, convites de outras equipes e, quem sabe, uma estrutura melhor para seguir evoluindo.”

Entre suas principais conquistas estão os títulos paulistas sub-23 em 2021 e 2022, a medalha de bronze no Campeonato Paulista adulto em 2024, a prata no Paulista adulto de 2025 e a quarta colocação no Campeonato Brasileiro sub-23 no ano passado. Em 2023, já havia ficado em sexto lugar na final do Troféu Brasil.



“Desde que cheguei em Marília, meu objetivo era conquistar uma medalha em competições grandes. Primeiro, fui campeão paulista, depois entrei no top 10 do ranking brasileiro sub-23. Fiquei em quarto no Brasileiro, bem perto do pódio. Mesmo subindo para a categoria adulta, continuei acreditando. Agora, veio essa conquista tão sonhada.”

Vinícius também destaca a influência de atletas de Adamantina como Lucas Marcelino dos Santos, com quem conviveu brevemente no início da carreira. “Quando comecei, o Lucas já se destacava no cenário nacional. Mesmo convivendo pouco com ele, foi o suficiente para eu saber que queria aquilo para mim. Ele é uma grande referência, assim como a Izabela. Eles me mostraram que, com paciência e persistência, é possível.”



Com o sonho de disputar uma Olimpíada no futuro, o atleta mantém o foco em continuar evoluindo. “Acredito que estou no meu melhor momento físico. Agora, quero baixar meu tempo para a casa dos 50 ou até 49 segundos. Estou treinando bem e sei que vai acontecer.”

Segundo ele, o apoio da família e dos amigos tem sido essencial para manter a motivação. “Esse é o pilar de tudo. Se tenho conseguido avançar no esporte, é porque tenho pessoas que acreditam em mim. Isso faz toda a diferença.” Para Vinícius, não há segredo. “Se você quer realmente alcançar algo, tem que correr atrás. O impossível sempre é impossível até que seja feito.”

OUTROS ATLETAS DE ADAMANTINA SE DESTACAM NO TROFÉU BRASIL

Além de Vinícius, outros dois atletas de Adamantina subiram ao pódio na 44ª edição do Troféu Brasil de Atletismo, realizada entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Izabela Rodrigues da Silva conquistou a medalha de ouro no lançamento do disco, com a marca de 63,70 metros. Lucas Marcelino dos Santos ficou com a prata no salto em distância, com um salto de 7,90 metros, o melhor da sua temporada. Ambos já haviam sido campeões em suas provas na edição anterior da competição, que é considerada a principal do calendário nacional e reuniu 854 atletas de todo o país.

O evento também serviu como seletiva para o Campeonato Mundial, que será disputado em setembro, no Japão.

Por: Impacto



