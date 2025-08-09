PESQUEIRO TUCURUVI: Seu almoço do Dia dos Pais está aqui!

O Dia dos Pais será ainda mais saboroso no Pesqueiro Tucuruvi, localizado no bairro Tucuruvi, entre Flórida Paulista e Adamantina, às margens da SP-294.

O local estará aberto neste domingo com um almoço completo em sistema self-service, além de porções variadas e diversas opções em carnes, incluindo churrasco e peixe.

Para acompanhar, bebidas em geral e um atendimento especial, garantindo que as famílias aproveitem momentos agradáveis.

O Pesqueiro Tucuruvi conta com um playground e outros atrativos para as crianças.

Sob a direção de Gil e Jacira, o Pesqueiro Tucuruvi convida todos a chegarem cedo para garantir seu lugar e celebrar a data.

