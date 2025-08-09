Acidente com três caminhões e táxi mata duas pessoas na BR-277

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo três caminhões e um táxi, na tarde desta sexta-feira (8), no km 306 da BR-277, na Serra da Esperança, em Guarapuava, na região centro-sul do Paraná.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco ocupantes do táxi e um dos caminhoneiros sobreviveram sem ferimentos. As identidades das vítimas, ambos caminhoneiros, não foram divulgadas.
O caminhoneiro Claudinei António Particheli, que escapou ileso, contou que transportava um motor elétrico para Foz do Iguaçu quando o acidente aconteceu.
De acordo com ele, um dos caminhões que descia a serra estava em alta velocidade e tombou, atingindo os outros dois veículos de carga e o táxi.