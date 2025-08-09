Batida entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos na BR-163 em MT

Uma batida entre uma carreta e um ônibus de viagem interestadual deixou 11 mortos e 46 feridos, no km 648 da BR-163, próximo a comunidade São Cristóvão, em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá, na noite dessa sexta-feira (8). As informações iniciais indicam que o ônibus tinha como destino a cidade de Sinop.