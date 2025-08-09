Caminhão tomba na Rachid Rayes entre Echaporã e Marília e deixa uma pessoa ferida

Um caminhão Scania carregado com piso cerâmico tombou no início da tarde desta sexta-feira, dia 8 de agosto, no km 346,1 da Rodovia Rachid Rayes (SP-333), entre Echaporã e Marília, próximo ao Rio do Peixe.

Segundo informações apuradas pelo Portal AssisCity junto à Polícia Militar Rodoviária, o veículo trafegava no sentido oeste quando, por motivos a serem investigados, o condutor perdeu o controle da direção, atravessou para o canteiro central e tombou.