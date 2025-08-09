Caminhão tomba na Rachid Rayes entre Echaporã e Marília e deixa uma pessoa ferida

Um caminhão Scania carregado com piso cerâmico tombou no início da tarde desta sexta-feira, dia 8 de agosto, no km 346,1 da Rodovia Rachid Rayes (SP-333), entre Echaporã e Marília, próximo ao Rio do Peixe.
Segundo informações apuradas pelo Portal AssisCity junto à Polícia Militar Rodoviária, o veículo trafegava no sentido oeste quando, por motivos a serem investigados, o condutor perdeu o controle da direção, atravessou para o canteiro central e tombou.
O motorista, que sofreu ferimentos leves, foi encaminhado ao pronto-socorro. A carga de aproximadamente 30 toneladas de cerâmica tinha origem no Paraguai.
De acordo com a concessionária Entrevias, a ocorrência, registrada como de criticidade moderada, provocou interdições parciais em ambos os sentidos da rodovia a partir das 13h15. Equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária e serviços de conservação atuam no local.
A pista chegou a ter os dois sentidos totalmente bloqueados, mas, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo foi removido para o canteiro central e o tráfego já foi liberado.