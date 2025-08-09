Semana da Família tem início neste domingo na Paróquia Santo Antônio

Entre os dias 10 e 16 de agosto, a Paróquia Santo Antônio de Adamantina promove a Semana da Família, com o tema “É tempo de Júbilo em nossa vida”. A programação especial conta com celebrações, bênçãos e momentos de reflexão voltados à valorização da vida familiar.

A abertura acontece neste domingo (10), às 19h, com a Missa de Benção dos Pais, na Matriz. Na terça-feira (12), às 19h30, haverá Missa com benção especial para as gestantes.

A quarta-feira (13) será marcada por uma palestra com o tema “Diálogo em Família: construindo pontes de amor e respeito”, às 20h, ministrada pelo diácono João Victor.

Na quinta-feira (14), o Terço pelas Famílias será rezado na Capela São Benedito, às 20h.

Na sexta-feira (15), às 19h30, acontece o Casamento Comunitário, reunindo casais da comunidade.

O encerramento será no sábado (16), com a Missa de Benção para as Famílias, às 19h, na igreja Matriz.

O padre Vicentin convida toda a comunidade a participar com fé e alegria desse momento de união, espiritualidade e celebração da vida em família.

Por Folha Regional Adamantina

.