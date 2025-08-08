Picape se parte ao meio em acidente na serra do Paraná; jovens são lançados para fora e morrem

Dois jovens morreram na tarde desta quarta-feira (6) em um acidente entre um caminhão e a picape em que eles estavam na Serra do Cadeado, na PR-170. O trecho fica no Distrito de Entre Rios, em Guarapuava, na região central do Paraná.
O g1 apurou que as vítimas foram identificadas como Lucas Eduardo Camargo, de 22 anos, e Henrique Ferreira Pinto, de 25 asnos. Os dois são de Guarapuava e foram ejetados do veículo – que, com o impacto da batida, se partiu ao meio.
O caminhoneiro, um homem de 60 anos, não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) não divulgou o nome dele oficialmente.
Ao Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro relatou que a picape estava no sentido contrário da rodovia e o motorista perdeu o controle da direção quando uma das rodas do veículo caiu no degrau do acostamento da pista. Na sequência, a picape bateu lateralmente com a parte da frente do caminhão.
Por envolver morte, as causas do acidente serão investigadas.
Por g1 PR e RPC Guarapuava – Foto: Polícia Rodoviária Estadual