Ônibus do transporte coletivo tomba e deixa mais de 30 feridos

Um ônibus do transporte coletivo de Jundiaí (SP) tombou próximo à Rodovia Geraldo Dias (SP-332), na noite desta quarta-feira (6). O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. À polícia, ele disse que teve um mal súbito e perdeu a consciência por alguns segundos. Veja vídeo do momento do acidente.
De acordo com a prefeitura, 37 pessoas tiveram ferimentos leves, como escoriações e contusões, e foram levadas para unidades de saúde da cidade. Três pessoas foram levadas à Sobam, duas ao Hospital Paulo Sacramento, nove ao Hospital São Vicente e 23 ao Pronto Atendimento Central.
Ainda de acordo com o registro, o veículo bateu na grade de proteção da via e tombou na Rua Seike Saito. Com o impacto, a estrutura caiu, destruindo parte da calçada. Uma câmera de segurança registrou o acidente. Assista aqui.
Por TV TEM – Foto: Wânyffer Monteiro/TV TEM