Ônibus do transporte coletivo tomba e deixa mais de 30 feridos

Um ônibus do transporte coletivo de Jundiaí (SP) tombou próximo à Rodovia Geraldo Dias (SP-332), na noite desta quarta-feira (6). O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. À polícia, ele disse que teve um mal súbito e perdeu a consciência por alguns segundos. Veja vídeo do momento do acidente.