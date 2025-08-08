Acidente com dois carros em anel viário da Rodovia do Açúcar deixa dois mortos

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo dois carros perto do anel viário da Rodovia do Açúcar (SP-308) em Piracicaba (SP) no início da manhã desta quinta-feira (7). As informações são da concessionária responsável pelo trecho.
Um homem, de 48 anos, morreu no local do acidente. Outra vítima, de 75, chegou a ser socorrida em estado grave, foi levada a Santa Casa de Piracicaba, mas não resistiu aos ferimentos.
Os veículos bateram de frente e ficaram destruídos. Houve congestionamento no trecho. As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Três equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros trabalharam no socorro às vítimas. O trecho ficou bloqueado para atendimento da ocorrência, mas foi liberado por volta das 6h45.
Por g1 Piracicaba e Região – Foto: Edijan Del Santo/EPTV