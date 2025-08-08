Acidente entre dois carros interdita rodovia

Um acidente entre dois carros interditou totalmente a Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Santa Maria da Serra, na manhã desta sexta-feira (8).
De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o fato aconteceu na altura do km 222, sentido oeste, por volta das 7h.
Ao todo, cinco pessoas estiveram envolvidas no acidente e três foram encaminhadas pelo Samu para o hospital mais próximo, mas não se feriram gravemente.
O atendimento contou com equipes da concessionária Eixo SP, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Perícia Técnica e Samu.
Até a última atualização da reportagem, a pista seguia bloqueada nos dois sentidos, com desvio pelo retorno do km 221 ou pela estrada de terra paralela à rodovia.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Artesp/Reprodução