Show de Dia dos Pais e encerramento da Semana da Capoeira movimentam este sábado

Hoje (9) será de programação cultural e musical em Adamantina, com atividades que prometem atrair público de todas as idades. As ações começam com o encerramento da “Semana Municipal da Capoeira” e seguem com um evento especial em comemoração ao Dia dos Pais, no Parque dos Pioneiros.
A “Semana Municipal da Capoeira” chega ao fim com a realização de uma roda de capoeira, promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Esportes, Lazer e Recreação. A iniciativa foi criada pela lei municipal nº 4.357, de 28 de maio de 2024, a partir de projeto de lei assinado pelos vereadores Hélio José dos Santos, Noriko Onishi Saito, Ricardo Soares Cangirão, Antônio Leôncio da Silva e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira.
A partir das 17h, o Parque dos Pioneiros será palco da programação alusiva ao Dia dos Pais. O evento terá a presença do Circo Imaginário, com diversas intervenções artísticas, e o ponto alto da noite será o show de Beto Munhoz & Banda, às 20h, prometendo embalar o público com muita música e animação.
Por: Impacto