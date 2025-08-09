Show de Dia dos Pais e encerramento da Semana da Capoeira movimentam este sábado

Hoje (9) será de programação cultural e musical em Adamantina, com atividades que prometem atrair público de todas as idades. As ações começam com o encerramento da “Semana Municipal da Capoeira” e seguem com um evento especial em comemoração ao Dia dos Pais, no Parque dos Pioneiros.

A “Semana Municipal da Capoeira” chega ao fim com a realização de uma roda de capoeira, promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Esportes, Lazer e Recreação. A iniciativa foi criada pela lei municipal nº 4.357, de 28 de maio de 2024, a partir de projeto de lei assinado pelos vereadores Hélio José dos Santos, Noriko Onishi Saito, Ricardo Soares Cangirão, Antônio Leôncio da Silva e Paulo Cesar Cervelheira de Oliveira.

