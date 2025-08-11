ExpoVerde 2025: Empresa organizadora promete estrutura inédita no rodeio

Em meio a muita expectativa, na noite da última quarta-feira (6), no Bar do Diogo, a Prefeitura de Adamantina por meio da Comissão Organizadora da ExpoVerde 2025 – 33ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial – realizou uma coletiva de imprensa para anunciar a grade de shows e também apresentar a empresa que será responsável em organizar e estruturar a festa deste ano.

O maior evento gratuito do Oeste Paulista, agendado para ocorrer de 4 a 7 de setembro, no Recinto Poliesportivo, terá como atrações musicais: Foram anunciados os shows da ExpoVerde 2025, que serão: Fiduma & Jeca, Marcos & Belutti, Felipe Araújo e Traia Véia.

“A Feira este ano tem um objetivo muito definido: Vamos trabalhar para fazer uma Expo, como o povo de Adamantina merece, com muita responsabilidade fiscal e econômica, sem deixar de trazer atrações de qualidade, porque o foco maior é o público e os empresários”, disse o presidente da comissão Reinaldo Tiveron.

O tema desta edição será “Nós somos o campo!”

A vencedora do processo licitatório pela Prefeitura para contratar a promotora da Expo 2025 é a Lovi Empreendimentos e Participações Ltda, de Novo Horizonte/SP.

Os sócios proprietários da prestadora de serviço contratada José Marcos Rodrigues e Júnior Guitierrez revelaram que o rodeio da ExpoVerde receberá uma etapa do circuito ACR Super Star. “Para quem não conhece, hoje a ACR passa em mais de 100 cidades e nove estados, No primeiro semestre entregamos mais de R$ 3 milhões em prêmios. Então, tudo que tem no cenário do mundo do rodeio vai estar presente na festa de Adamantina, inclusive uma estrutura nunca vista aqui”,

Em seu discurso, o prefeito José Tiveron reforçou aos presentes na coletiva que a Prefeitura não pagará nenhum valor à empresa e informou que somente os quatro shows serão pagos com dinheiro dos cofres públicos, o que custará aproximadamente de R$ 1 milhão.

“A gente quer uma feira como projetamos, com a parceria público-privada, para isso precisamos do apoio do que é forte na nossa cidade, que é o comércio a indústria e os serviços. A nossa prioridade, desde o início da administração, sempre foi e continua sendo a Saúde, o Desenvolvimento Econômico e a Educação, mas o entretenimento também é importante. Então, com responsabilidade vamos entregar uma festa bonita e com alegria. Tenho certeza que esse evento será grandioso”, completou.

O lançamento oficial da ExpoVerde 2025 será realizado na próxima segunda-feira (11).

Por Folha Regional Adamantina

