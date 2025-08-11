Inscrições para vagas de professores e de estagiários com remuneração na rede estadual terminam hoje (11)

O Governo do Estado de São Paulo por meio da SEDUC (Secretaria de Educação) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado voltado à contratação de professores e também ao cadastramento de empresas e seleção de alunos em busca de estágio. Por isso o convido do programa Entrevista da Semana da TV Folha Regional na manhã de segunda-feira (5) foi o supervisor de ensino da Unidade Regional de Ensino em Adamantina, Wilson José de Souza.

“O objetivo do processo seletivo é dar oportunidade aos profissionais técnicos para trabalhar na rede estadual de educação, como docentes da educação profissional técnica de nível médio. Podem concorrer as vagas quem tem formação em nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), pós-graduação na área técnica, notório saber ou experiência prática reconhecida”, explicou.

O prazo de inscrição aos interessados ficará aberto até segunda-feira (11 de agosto), às 6h. E o salário previsto é de R$ 5.565,00 para carga de 40 horas semanais, com possibilidade de jornada proporcional. “É importante dizer que o profissional será contratado por tempo determinado. E quem quiser mais é só fazer contato concursoseducsp25@fgv.br ou ligar no 3502 2300”, acrescentou.

Wilson falou também na entrevista sobre a parceria firmada em 2024 entre a Secretaria da Educação do Estado e o cetro de Integração Empresas Escola para a criação do BEEM (Bolsa Estágio do Ensino Médio). “Também está com as inscrições abertas no site do próprio CIEE para empresas e alunos interessados. Lá tem todas as regras e exigências a serem cumpridas. E é importante esclarecer que durante todo o período que o aluno estiver fazendo o estágio será custeado pelo Governo do Estado. Na região de Adamantina temos 53 vagas disponíveis”.

A entrevista pode ser assistida nas plataformas digitais do Folha Regional (Facebook e YouTube).

Por Folha Regional Adamantina

