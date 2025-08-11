Close Menu
Acidente entre caminhões deixa motorista gravemente ferido em rodovia de Assis

Um motorista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente entre dois caminhões na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Assis (SP), na noite desta sexta-feira (8).

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a batida aconteceu por volta das 20h30, na altura do km 440, sentido leste. Um dos veículos estava carregado com cana-de-açúcar, enquanto o outro transportava metanol.

Ainda de acordo com a Artesp, um dos veículos bateu na traseira do outro. Um dos motoristas foi socorrido em estado grave, e o outro teve apenas ferimentos leves.

