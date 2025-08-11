Acidente entre caminhões deixa motorista gravemente ferido em rodovia de Assis

Um motorista ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente entre dois caminhões na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), em Assis (SP), na noite desta sexta-feira (8).
Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a batida aconteceu por volta das 20h30, na altura do km 440, sentido leste. Um dos veículos estava carregado com cana-de-açúcar, enquanto o outro transportava metanol.
Ainda de acordo com a Artesp, um dos veículos bateu na traseira do outro. Um dos motoristas foi socorrido em estado grave, e o outro teve apenas ferimentos leves.