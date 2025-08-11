Motorista abandona veículo que pegou fogo em rodovia no interior de SP

Um carro pegou fogo na noite deste sábado (9) e interditou um trecho da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), que liga Torrinha a Santa Maria da Serra (SP).
De acordo com informações da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), o incidente aconteceu no km 247 em Torrinha (SP), por volta das 19h. O motorista do veículo abandonou o local em outro carro. Ninguém se feriu.
Para atendimento da ocorrência foi necessária a interdição total do trecho por mais de 3 horas e o tráfego seguiu em sistema pare e siga. O tráfego só foi totalmente liberado por volta das 22h.