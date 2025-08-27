Vereadores querem informações sobre a efetivação do Internato de Medicina em Adamantina

Com justificativas das manifestações formais da Turma 8 de Medicina da FAI protocoladas na Câmara Municipal e nos documentos públicos que apontam que as condições técnicas e operacionais para a realização do internato do curso no município de Adamantina, um grupo de vereadores cobraram informações a respeito da efetivação da medida por parte da Reitoria do Centro Universitário, da Superintendência da Santa Casa e da Prefeitura.

“A ausência de ações concretas levanta dúvidas legítimas entre alunos, famílias, vereadores e cidadãos”, diz o texto legislativo assinado por Gabi Calil, Marta Almeida, Mary Alves e Cid Santos.

No Requerimento nº 162/2025, os autores fazem questionamentos sobre “a previsão oficial para o início do internato da Turma 8 do curso de Medicina da FAI, e quais medidas concretas já foram adotadas para garantir sua implantação no segundo semestre de 2025”, bem como indaga quanto à contratação dos preceptores médicos necessários, se a Santa Casa está estruturada, do ponto de vista técnico e operacional, para receber os alunos do internato, ainda, qual o papel e contrapartida da Prefeitura, e se existe cronograma conjunto e atualizado com as etapas de implantação local do internato, incluindo responsabilidades específicas de cada instituição.

O documento também recorda que “há perícia judicial reconhecendo a plena viabilidade técnica da realização do internato em Adamantina.” E questiona sobre os desdobramentos do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado junto ao Ministério Público.

Ao todo o Requerimento traz 15 perguntas.

“Tais fatos indicam possível descumprimento do TAC, falta de transparência por parte da autarquia e desinformação à comunidade acadêmica, ao Legislativo e à sociedade. Cabe, portanto, esclarecer formalmente a situação de cada instituição envolvida, inclusive com a anexação de documentos comprobatórios às respostas”, afirmam os vereadores.

Aprovado no plenário da Câmara Municipal durante a sessão ordinária da última segunda-feira (18), o documento legislativo foi encaminhado aos três órgãos para fornecerem as informações solicitadas dentro do prazo legal.

Por Folha Regional Adamantina

