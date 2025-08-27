Homem é preso após fingir estar armado e assaltar comércio em Adamantina

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (26) após roubar um mercadinho e panificadora localizados na Alameda Bráulio Molina Frias, em Adamantina, próximo à vicinal Moysés Justino da Silva.
De acordo com informações da PM, o crime ocorreu no início da noite, quando o suspeito entrou no estabelecimento afirmando estar armado e anunciou o assalto. Ele levou uma quantia em dinheiro do caixa e fugiu em seguida.
A Polícia Militar foi acionada e deu início às buscas com base nas características do autor repassadas por testemunhas e imagens de câmeras de monitoramento. Poucas horas depois, os policiais conseguiram localizar e abordar o suspeito. Durante a abordagem, foram encontradas as roupas utilizadas no momento do roubo.
Ainda segundo a PM, o homem confessou o crime e afirmou que não estava armado, tendo apenas simulado portar uma arma para intimidar os funcionários. O dinheiro roubado foi recuperado pela equipe policial.
O suspeito foi conduzido ao plantão da Polícia Civil de Adamantina, onde permanece à disposição da Justiça. (Por: Impacto – Foto: Redes Sociais)