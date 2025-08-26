Empreendedora de Adamantina é finalista do 9º Prêmio Empretec Women in Business promovido pela Conferencia das Nações Unidas

A empreendedora de Adamantina, Izabel Castanha Gil, está entre as seis representantes brasileiras indicadas pelo Sebrae para o 9º Prêmio Empretec Women in Business, promovido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Além da Izabel, outras cinco brasileiras foram selecionadas e as histórias foram enviadas à UNCTAD, que escolherá as finalistas globais para participarem da cerimônia de premiação em outubro de 2025, no Vietnã. A empreendedora de Adamantina, Izabel Castanha Gil, está entre as seis representantes brasileiras indicadas pelo Sebrae para o 9º Prêmio Empretec Women in Business, promovido pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Além da Izabel, outras cinco brasileiras foram selecionadas e as histórias foram enviadas à UNCTAD, que escolherá as finalistas globais para participarem da cerimônia de premiação em outubro de 2025, no Vietnã.

Izabel é proprietária da Latitude 21 Frutos Nativos, sediada em Adamantina. A empresa trabalha com o jatobá, transformado em produtos como farinha, vinagre, cremes e o inovador bolo de caneca “Bolobá”, que se tornou um dos destaques da marca. Além disso, desenvolve outros produtos em parceria com diferentes empresas, ampliando a presença do fruto no mercado. O trabalho com o jatobá iniciou-se em 2020, considerando os experimentos, a produção de mudas e o desenvolvimento de produtos.

“O objetivo da Latitude 21 Frutos Nativos é fortalecer a rede de cooperação da cadeia produtiva do jatobá, levar saudabilidade ao consumidor e contribuir para a regeneração da biodiversidade regional”, explica Izabel.

A empreendedora participou do Empretec em novembro de 2024, gratuitamente, por meio de uma parceria entre o Sebrae-SP e a Prefeitura de Adamantina. Segundo Guilherme Soares, consultor de negócios do Sebrae-SP, que acompanha a empreendedora, o diferencial de Izabel está no engajamento e na visão de futuro:

“Izabel é uma empreendedora engajada, inovadora e sabe do potencial do produto a ser explorado, que pertence a um nicho de mercado novo. Além do Empretec, ela já participou de outras ações, como a Feira do Empreendedor, onde conquistou parcerias importantes. É fundamental destacar o valor de participar dessas iniciativas, pois se inscrever e estar presente possibilita ao empreendedor promover o negócio e fortalecer a marca.”

A empreendedora, que concorre ao prêmio na categoria Agricultura Sustentável, afirma que o conhecimento adquirido no seminário foi fundamental para impulsionar o crescimento da empresa Latitude 21 e celebra a oportunidade. “É gratificante estar entre as finalistas. O conteúdo do Empretec tem sido útil na organização da cadeia produtiva do jatobá, no posicionamento da marca Latitude 21 e na busca por novos mercados. É uma iniciativa inovadora e de baixo carbono, portanto, conectada com as demandas atuais”, afirma Izabel.

Empretec

A metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) é implementada no Brasil há mais de 30 anos e executada pelo Sebrae. O programa de formação de empreendedores é aplicado em cerca de 40 países. No Brasil, desde 1993, o Sebrae capacitou mais de 300 mil pessoas. Foram 13,8 mil turmas em todas as unidades da Federação. O país responde por mais de 60% de todos os empreendedores capacitados no mundo.

.