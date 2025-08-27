Horta Solidária e Didática da FAI doa mais de 200 cestas de hortaliças

Entre 14 e 22 deste mês, a Horta Solidária e Didática da FAI distribuiu mais de 200 cestas com hortaliças frescas. As doações foram destinadas aos funcionários da instituição e às famílias assistidas pela Casa da Sopa Joanna de Angelis, de Adamantina.

O projeto, uma iniciativa do curso de Agronomia da FAI, foi criado em 2022 com o trabalho voluntário dos próprios estudantes. Ele busca cumprir um duplo objetivo: de um lado, atua na esfera social, doando alimentos para entidades assistenciais, eventos da comunidade e funcionários. Do outro, tem um foco educacional, capacitando os alunos em técnicas de cultivo, manejo e colheita de forma sustentável.

A horta também serve como um laboratório, onde os alunos integram a teoria aprendida em sala de aula com a prática real da produção. A iniciativa ainda busca conscientizá-los sobre a importância da segurança alimentar. Atualmente, o responsável técnico do projeto é o Daniel da Silva da Silveira, que conta com a colaboração dos professores José Carlos Cavichioli, Eliana Cristina Generoso Konrad e Paulo Sérgio da Silva; além de dois funcionários que atuam diretamente na horta.

Segundo o professor José Carlos Cavichioli, as atividades realizadas são uma oportunidade valiosa para os alunos: “Esse trabalho permite uma maior interação entre os alunos de diferentes anos, desperta o interesse e ressalta a importância do trabalho voluntário”.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP – Foto: José Cavichioli

.