Alunos de Publicidade e Propaganda da FAI participam do Fest’UP Araçatuba

Estudantes do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Adamantina (FAI) participaram, no dia 16 de agosto, da edição regional inédita do Fest’UP Araçatuba, um dos maiores eventos de comunicação do país, promovido pela Associação dos Profissionais de Propaganda (APP Brasil).

Acompanhados pela coordenadora do curso, Prof.ª Dra. Ieda Cristina Borges, e pelos docentes publicitários, Prof.ª Me. Ana Laís Gazola Ferracini e Prof. Me. Tiago de David, os alunos puderam vivenciar um dia inteiro de palestras, painéis e atividades que conectaram tendências do mercado a experiências práticas de aprendizagem. “É essencial que nossos estudantes participem de encontros como este, pois eles ampliam a visão sobre o mercado e criam oportunidades reais de inserção profissional”, destacou a coordenadora, Prof.ª Dra. Ieda Cristina Borges.

O professor Tiago de David afirma que o Fest’Up é o maior festival universitário de Publicidade e Propaganda do Brasil, sendo há muitos anos realizado na capital paulista. “Ao inovar e criar um modelo itinerante, possibilita aos alunos do interior acessarem palestras e fazerem conexões que aumentam o conhecimento do mercado e os incentivam a buscarem interação com os veículos de comunicação regionais e acessarem agências e profissionais que estão por perto. Tal ato, fortalece o elo e une academia e mercado em um ecossistema mais organizado e harmônico”, afirmou.

Aprendizados e conexões

A programação trouxe nomes de destaque do mercado, como Melissa Vogel, que falou sobre dados e algoritmos como ferramentas criativas, Laura Hecht, com reflexões sobre mídia out-of-home, e Rapha Borges, que apresentou formas estratégicas de integrar a inteligência artificial ao processo criativo humano.

Durante essa última palestra, a aluna da FAI Ana Clara França Silva foi contemplada em sorteio e ganhou um curso sobre inteligência artificial.

“Participar do Fest’UP já foi enriquecedor, mas ser sorteada para o curso de IA foi incrível. Tenho certeza de que esse conhecimento vai contribuir muito para a minha trajetória acadêmica e profissional”, relatou Ana Clara.

Voz dos estudantes

Para os alunos, a participação foi um momento de inspiração e crescimento. A estudante do 2º termo, Luana Santos Mantovani, ressaltou: “A participação em eventos como o Fest’UP é fundamental para futuros publicitários, pois proporciona contato direto com profissionais renomados e tendências atuais do mercado. Além disso, as palestras e atividades oferecem aprendizados práticos que complementam a formação acadêmica. O evento também favorece o networking, permitindo conexões valiosas para a carreira”.

Relevância para a formação

Ao longo do evento, os estudantes puderam acompanhar debates sobre diversidade, cultura e inovação em comunicação, além de assistir à gravação do podcast PODFALAR, produzido pelo curso de Publicidade e Propaganda da instituição anfitriã.

“A experiência reafirma a relevância de iniciativas extracurriculares para a formação integral do aluno, fortalecendo a relação entre o ensino acadêmico e as exigências do mercado profissional”, finaliza Ieda.

Destaque para a Programação – Fest’UP Araçatuba 2025

Abertura

Silvio Soledade – Vice-presidente de Expansão e Mercados Regionais da APP Brasil

Prof.ª Dra. Lilian Pacchioni – Coordenadora do Curso de Publicidade e Propaganda do UniSALESIANO

Acadêmicos organizadores: Natanael Alcântara, João Felipy e Carla Polli

Palestras e Painéis

Melissa Vogel – Conselheira da APP Brasil e ex-CEO da Kantar IBOPE Media

Tema: Dados e algoritmos como ferramentas criativas

Deh Bastos – Diretora de Comunicação, Inovação e Tecnologia da APP Brasil

Tema: Inteligência artificial e imaginário cultural

Painel sobre inovação em mídias digitais

Participantes: TV Record Interior Paulista e Agência Destrava (Araçatuba)

Mediação: Prof. Maikon Malaquias, coordenador de Comunicação e Marketing do UniSALESIANO

Thamara Pinheiro – Publicitária e pesquisadora em diversidade cultural

Tema: Cultura brasileira e publicidade sob a perspectiva periférica e racial

Laura Hecht – Consultora e especialista em mídia out-of-home, com experiência em marcas como Seda, Dove e AXE

Tema: Tendências e práticas de comunicação urbana

Rapha Borges – Diretor executivo de criação da agência Africa Creative

Tema: Criatividade para humanos – a integração estratégica da inteligência artificial ao processo criativo

Painel sobre diversidade e empreendedorismo

Participantes:

○ Lina Moreira – Doutora em Cultura do Empreendedorismo e professora no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

○ Cris Pereira Heal – Vice-presidente da APP Brasil e VP da agência Fbiz

○ Vanessa Manarelli – Secretária Municipal de Cultura de Araçatuba

Mediação: Giovana Araújo, estudante do 8º termo de Publicidade e Propaganda do UniSALESIANO

Por Ieda Borges / Revisão de Priscila Caldeira

