Adamantina recebe unidade móvel do Procon nesta quinta-feira (28)

A unidade estará no município em virtude de um convênio do Procon Municipal com a Fundação Procon–SP. Os atendimentos serão realizados em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citelli das 9h às 16h.

O objetivo será o atendimentos de consumidores em geral, mas voltado principalmente para aqueles que apresentam situações de endividamento e superendividamento com problemas relacionados a empréstimos consignados, cartão de crédito, cheque especial, entre outras situações que impactam na renda familiar.



A orientação é que os interessados levem toda a documentação para que sejam sanadas todas as dúvidas e os profissionais possam orientar e, ainda, fazer o registro das reclamações relacionadas ao endividamento.