Prefeitura de Adamantina continua recebendo sugestões para elaboração do Plano Plurianual

A Prefeitura de Adamantina continua recebendo sugestões para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) que consiste em um instrumento usado pela Prefeitura de Adamantina para fazer a definição de diretrizes, metas e objetivos para o período de quatro anos (2026-2029).
Por meio de PPA, são estabelecidas as bases para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentos (LDO) como também a Lei Orçamentária Anual (LOA). Em ambas as normativas, é que são detalhadas como o orçamento do município será executado.
Como dar sua sugestão para elaboração do PPA?
A população pode contribuir com sugestões para a elaboração do PPA. Para isso, basta acessar o site www.adamantina.sp.gov.br e clicar no banner que informa a Consulta Pública Online.
Feito isso, será necessário rolar toda a página e preencher todos os campos disponíveis na Consulta Pública Online – Elaboração da PPA do exercício de 2026-2029.
Jornalista Natacha Dominato
