Prefeitura de Adamantina continua recebendo sugestões para elaboração do Plano Plurianual

Por meio de PPA, são estabelecidas as bases para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentos (LDO) como também a Lei Orçamentária Anual (LOA). Em ambas as normativas, é que são detalhadas como o orçamento do município será executado.

Como dar sua sugestão para elaboração do PPA?

A população pode contribuir com sugestões para a elaboração do PPA. Para isso, basta acessar o site www.adamantina.sp.gov.br e clicar no banner que informa a Consulta Pública Online.

Feito isso, será necessário rolar toda a página e preencher todos os campos disponíveis na Consulta Pública Online – Elaboração da PPA do exercício de 2026-2029.