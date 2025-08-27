Close Menu
Sebrae-SP promove encontro de produtores rurais na ExpoVerde de Adamantina

O Sebrae-SP e a Prefeitura de Adamantina realizam, no dia 4 de setembro, o Encontro de Produtores Rurais “Nós Somos o Campo” durante a ExpoVerde, em Adamantina. A iniciativa vai reunir conhecimento, inovação e oportunidades em um só espaço. 

A programação ocorrerá ao longo de todo o dia com palestras técnicas voltadas ao agronegócio, momentos para troca de experiências, networking entre produtores e almoço para os inscritos. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas pelo link https://forms.office.com/r/a0Zcb7qciB

O evento conta também com a parceria da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Faesp/Senar e Sindicato Rural de Adamantina. 

Programação  

  • 9h – Credenciamento e coffee 
  • 9h30 – Abertura 
  • 10h – Palestra:  Manejo nutricional na recria e terminação intensiva a pasto 
  • 11h15 – Palestra: Sucessão Familiar no agro 
  • 12h30 – Almoço 
  • 14h – Palestra: Café – IG Café Arábica da Nova Alta Paulista 
  • 15h15 – Palestra: Programa Municipal de Conservação de Solo. Metodologia na construção das barraginhas e curvas de nível em cochinho
  • 17h – Encerramento 

 

Serviço  

Encontro de produtores ExpoVerde 

Data: 4 de setembro

Horário: A partir das 9h 

Local: Recinto da ExpoVerde, localizado na rua Valter Meneghini, 100, em Adamantina

Inscrições: https://forms.office.com/r/a0Zcb7qciB 

Evento gratuito 

 

