Sebrae-SP promove encontro de produtores rurais na ExpoVerde de Adamantina

O Sebrae-SP e a Prefeitura de Adamantina realizam, no dia 4 de setembro, o Encontro de Produtores Rurais “Nós Somos o Campo” durante a ExpoVerde, em Adamantina. A iniciativa vai reunir conhecimento, inovação e oportunidades em um só espaço.
A programação ocorrerá ao longo de todo o dia com palestras técnicas voltadas ao agronegócio, momentos para troca de experiências, networking entre produtores e almoço para os inscritos. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas pelo link https://forms.office.com/r/
O evento conta também com a parceria da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, Faesp/Senar e Sindicato Rural de Adamantina.
Programação
- 9h – Credenciamento e coffee
- 9h30 – Abertura
- 10h – Palestra: Manejo nutricional na recria e terminação intensiva a pasto
- 11h15 – Palestra: Sucessão Familiar no agro
- 12h30 – Almoço
- 14h – Palestra: Café – IG Café Arábica da Nova Alta Paulista
- 15h15 – Palestra: Programa Municipal de Conservação de Solo. Metodologia na construção das barraginhas e curvas de nível em cochinho
- 17h – Encerramento
Serviço
Encontro de produtores ExpoVerde
Data: 4 de setembro
Horário: A partir das 9h
Local: Recinto da ExpoVerde, localizado na rua Valter Meneghini, 100, em Adamantina
Inscrições: https://forms.office.com/r/
Evento gratuito