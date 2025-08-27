Cavalgada da ExpoVerde acontece neste domingo em Adamantina e encerra com almoço especial de churrasco

Adamantina se prepara para viver um dos momentos mais tradicionais da ExpoVerde. Neste domingo, dia 31 de agosto, será realizada a Cavalgada da ExpoVerde, que promete reunir cavaleiros, amazonas e famílias em um evento marcado por tradição, lazer e solidariedade.

A concentração dos participantes está marcada para as 10h da manhã, no Campus III da FAI, de onde a comitiva sairá percorrendo diversos pontos do centro de Adamantina e seguirá em direção à ASPUMA, ponto final do trajeto e local da confraternização.

Ao término do percurso, os participantes e visitantes poderão saborear um almoço especial de churrasco, que será servido ao preço de R$ 25,00 por convite. Crianças de até 7 anos têm entrada gratuita. O evento contará ainda com brinquedos infláveis para as crianças e bebidas à venda no local, garantindo diversão para toda a família.

Mais do que lazer, a Cavalgada da ExpoVerde tem como principal objetivo apoiar importantes iniciativas sociais. Toda a renda arrecadada será revertida ao Fundo Social de Solidariedade, ao Lar dos Velhos e à Casa do Garoto, instituições que desempenham papel fundamental no atendimento e cuidado de pessoas em Adamantina.

Os convites podem ser adquiridos antecipadamente em três pontos de venda: Adagro, Florada e Biblioteca Municipal Jurema Citelli. Também haverá a possibilidade de compra no próprio local, durante o evento, diretamente na ASPUMA.

Com a mistura de cultura, gastronomia e solidariedade, a Cavalgada da ExpoVerde promete ser mais um sucesso na programação festiva do município, reforçando o espírito comunitário e a tradição que já fazem parte da história de Adamantina.

