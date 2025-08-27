Morre terceira vítima de acidente que despedaçou carros e matou primos em rodovia

Morreu nesta terça-feira (26) a terceira vítima do acidente que despedaçou motores dois carros e matou duas pessoas da mesma família na Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360), em Itatiba (SP).
Conforme apurado pela TV TEM, Mariana Vieira da Silva estava internada em estado grave desde o dia 18 de agosto, data do acidente. Outra vítima segue hospitalizada, com quadro de saúde estável.
Luís Otávio da Silva Correia, de 34 anos, e o primo dele, Wellington Sebastião Avelino da Silva, de 23, morreram no local. Um parente das vítimas, que preferiu não se identificar, alega que o acidente foi possivelmente causado por uma falha na caixa de direção.
De acordo com a Polícia Militar, os veículos bateram de frente. No outro veículo estavam três pessoas, mas todas tiveram ferimentos leves e foram levadas ao Pronto-Socorro de Morungaba (SP).
Com a batida, os motores se despedaçaram e as peças se espalharam pelo asfalto. Os veículos chegaram a ficar “grudados” e, segundo testemunhas, um dos veículos chegou a virar 360° e parar em direção contrária.
Por g1 Sorocaba e Jundiaí – Foto: Gustavo Netto/TV TEM