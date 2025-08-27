Close Menu
Geral

Acidente com caminhão e três carros deixa seis feridos na BR-369

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um acidente envolvendo quatro veículos deixou seis pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (27) na BR-369, em Corbélia, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida ocorreu no km 470,8 da rodovia e envolveu três carros e um caminhão.

Uma das vítimas foi socorrida por uma equipe aeromédica e levada ao hospital de helicóptero com ferimentos graves.

As outras cinco receberam atendimento e foram encaminhadas por ambulâncias terrestres para unidades de saúde próximas. A identidade das vítimas não foi revelada.

A PRF informou que o acidente foi inicialmente caracterizado como colisão lateral seguida de frontal. As causas ainda estão sendo apuradas.

Por g1 PR e RPC – Foto: Brigada Comunitária de Corbélia

 
