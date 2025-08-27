Motorista sai com ferimentos leves de acidente que arrancou teto e portas de carro, no Paraná

Um jovem de 26 anos bateu um carro contra uma árvore na margem da PR-340 em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, após perder o controle da direção.
Com o impacto da batida, o teto e algumas portas do veículo se soltaram.
Apesar dos graves danos ao carro, o motorista saiu apenas com ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
Ele estava viajando sozinho, e o acidente não envolveu nenhum outro veículo.
A situação aconteceu por volta das 7h de terça-feira (26) no km 296 da rodovia, que liga Imbaú a Tibagi.
O trecho tem pistas simples, que estavam molhadas no momento do acidente devido à chuva.
O motorista dirigia um carro emplacado em Telêmaco Borba e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência a um hospital da cidade.
O nome dele não foi revelado. A PRE ressalta que não pode repassar a identidade de pessoas envolvidas em acidentes devido à lei de abuso de autoridade.
Por Millena Sartori, g1 PR – Foto: Polícia Rodoviária Estadual