Acidente com explosão entre carretas e carros deixa dois mortos na BR-267 em MS

Um acidente seguido de explosão na BR-267 matou duas pessoas na manhã desta quarta-feira (27), em Nova Alvorada do Sul (MS). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida envolveu duas carretas e dois carros de passeio.
Não há informações sobre feridos. A PRF informou que aguarda a perícia no local para confirmar se houve mais mortes.
Uma das carretas transportava combustível e a outra, milho. Com o impacto, o veículo que levava combustível explodiu e foi arremessado para fora da rodovia. A segunda carreta tombou na vegetação na lateral da via, com as rodas para cima. A carga ficou espalhada na pista.
Um carro parou ainda na rodovia enquanto o outro ficou embaixo de uma das carretas. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul e de Nova Andradina foram chamadas para combater as chamas.
A rodovia foi totalmente interditada devido ao fogo e ao risco de novas explosões. Com isso, quilômetros de congestionamento se formaram no trecho. Equipes da PRF trabalham na rodovia para garantir a segurança de outros motoristas.
Por Mirian Machado, g1 MS — Mato Grosso do Sul – Foto: Alvorada Informa