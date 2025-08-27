Colisão entre caminhão e carreta mata dois motoristas e interdita BR-262 em MS

Dois caminhoneiros morreram em um acidente, nesta terça-feira (26) no km 262 da BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo (MS). A batida interditou totalmente a pista, que ficou coberta de destroços. Veja o vídeo acima.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão-baú seguia em direção a Campo Grande quando bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido oposto. Após a colisão, o caminhão perdeu o controle e atingiu lateralmente outra carreta que também trafegava no sentido contrário.
Imagens do local mostram os veículos destruídos. Os dois motoristas que bateram de frente morreram na hora. Já o condutor da carreta atingida lateralmente não se feriu. Polícia Civil e Perícia Técnica foram ao trecho do acidente.
A pista seguia totalmente interditada até 15h desta terça, mas carros e caminhões de médio porte conseguem passar por um desvio na área verde da Estação Bálsamo. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.
