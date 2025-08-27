Homem é preso com tijolo de maconha, balança e dinheiro em Adamantina

Na tarde desta terça-feira (26), a Polícia Militar de Adamantina prendeu em flagrante um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão ocorreu após denúncias anônimas que relatavam a comercialização de entorpecentes na Rua José Bortoleto, no bairro Jardim Adamantina.

Segundo a PM, as informações recebidas indicavam que o suspeito escondia a droga em um terreno situado em frente à sua residência. Com base nisso, a equipe policial realizou monitoramento no local e observou o indivíduo mexendo em um pote plástico, de onde retirava porções suspeitas.

Durante a abordagem, o homem foi encontrado com um celular e R$ 76 em espécie. Em seguida, os policiais fizeram buscas no terreno e localizaram o pote, que continha um tablete de maconha pesando 376 gramas, além de uma balança de precisão.

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde teve a prisão confirmada pelo delegado de plantão. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial.

O homem permanece detido na cadeia pública da cidade e deverá passar por audiência de custódia. (Por: Redação )



