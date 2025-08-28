Sugeridos estudos para instituição de plano de cargos, carreiras e remuneração aos profissionais da saúde

A proposta de estudos para a instituição de plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da saúde do município consta na Indicação 315;2025 que passou pelo plenário do Poder Legislativo na última sessão ordinária realizada na noite de segunda-feira passada (18).

Os autores, Prof. Hélio Santos, Rogério Sacoman, Edinho Ruete, Gabi Calil e Marta Almeida, ponderam que “os profissionais da saúde desempenham funções vitais que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, por isso é necessário reconhecer e valorizá-los, incluindo a redução da carga horária excessiva e a oferta de equipamentos de proteção individual (EPIs) de qualidade.

Para a criação do plano é preciso que o Poder Executivo elabore um projeto de lei específico, com as garantias e regras a serem aplicadas.

Também como destacaram os vereadores propositores, “ao garantir melhores condições de trabalho, remuneração adequada, capacitação contínua e suporte psicossocial, estaremos não apenas cuidando desses profissionais, mas também assegurando um atendimento de qualidade para toda a população.”

Com o apoio recebido na Câmara, a Indicação foi endereçada à Prefeitura para que analise a possibilidade de atendimento da proposta.

Por Folha Regional Adamantina

