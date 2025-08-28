VOLKSWAGEN ADAMANTINA recebe os últimos detalhes e deve anunciar inauguração em breve

Adamantina está cada vez mais próxima de ganhar um novo marco no setor automotivo: a chegada da Volkswagen, reforçando o potencial econômico e as oportunidades da região.

A nova concessionária, localizada na estratégica área comercial Luiz Steche, já recebe os últimos ajustes e detalhes finais da estrutura. Em breve, a loja deve anunciar oficialmente sua inauguração, trazendo para a cidade um espaço moderno e completo para os amantes da marca.

A unidade faz parte do renomado Grupo Nogueira Lins, com presença consolidada em cidades como Araçatuba, Rancharia, Avaré e Dracena. Com essa expansão, o grupo reafirma seu compromisso com o interior paulista, oferecendo mais conveniência e praticidade para quem busca qualidade e inovação no setor automotivo.

Os moradores de Adamantina em breve terão acesso a uma linha completa de veículos Volkswagen, reconhecida mundialmente por sua confiabilidade e tecnologia de ponta. Além disso, a concessionária contará com atendimento especializado, serviços de manutenção e assistência técnica qualificada, garantindo uma experiência completa para os clientes.

Com a chegada da Volkswagen, Adamantina ganha não apenas uma nova opção de compras e serviços automotivos, mas também um novo ponto de encontro para admiradores da marca.

